Bupati Sudewo Kena OTT Meski Ikut Retret Prabowo, Legislator: Itu Urusan Personal
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari fraksi Gerindra Bahtra Banong mengungkit pesan Presiden RI yang juga ketum partainya Prabowo Subianto menyikapi kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pati Sudewo.
"Ya, Pak Prabowo, kan, sering mengingatkan semua kader, ya, untuk agar berhati-hati, lah," kata Bahtra ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Bahtra, Prabowo sebenarnya sering berpesan ke kader Gerindra untuk bisa bekerja untuk rakyat dalam jabatan apa pun.
"Jadi terus bekerja untuk masyarakat. Itu saja pesan Pak Prabowo, kan, harus kepala-kepala daerah Gerindra harus bekerja untuk rakyat, lah," ujarnya.
Dia kemudian menerima pertanyaan soal evaluasi ke depan menyikapi kepala daerah yang tetap tersangkut korupsi meski sudah mengikuti retret oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurut Bahtra, kasus yang menimpa Sudewo menjadi ranah pribadi dan tak bisa disangkutpautkan dengan kegiatan retret.
"Ya, itu, kan, personal pribadi, ya," ujarnya.
Dia menuturkan Gerindra sebagai partai tempat Sudewo berpolitik sudah menjalankan pembinaan ke kader agar tak berperkara hukum.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut kasus yang menimpa Sudewo menjadi ranah pribadi.
