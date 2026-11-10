Bupati Tarmizi Pastikan tak Perpanjang Masa Kerja PPPK Bermasalah

jpnn.com - MEULABOH — Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan bahwa tidak akan memperpanjang masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang kinerjanya bermasalah.

Meski terdapat arahan dari pemerintah pusat agar seluruh kontrak PPPK diperpanjang, Bupati Tarmizi akan melakukan evaluasi secara ketat dan tidak akan memperpanjang kontrak P3K yang terbukti bermasalah.

"Saya tidak akan memperpanjang (SK) mereka yang betul-betul bermasalah,” kata Bupati Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadheil kepada wartawan di Meulaboh, Senin (9/11).

Bupati Tarmizi menyoroti adanya oknum PPPK di salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) dengan meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang mengurus administrasi pelayanan publik.

Tarmizi menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi. “Ada di satu dinas yang melakukan pungli, minta uang ke masyarakat yang mengurus administrasi,” ungkapnya.

Selain terhadap PPPK terlibat pungli, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak aparatur sipil negara (ASN) yang malas bekerja atau masuk kantor.

“Kami juga akan evaluasi pegawai yang malas atau yang hanya masuk kantor sebulan sekali, karena perilaku tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta merusak kinerja instansi pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Tarmizi.

Seperti diketahui, sebanyak 2.795 orang PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan berakhir masa kerjanya/kontrak kerja per 31 Desember 2026 mendatang.