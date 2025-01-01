Burgerkill Umumkan Vokalis Ronald Keluar dari Band
jpnn.com, JAKARTA - Band metal legendaris asal Bandung, Burgerkill menyampaikan pengumuman mengejutkan.
Burgerkill mengumumkan bahwa band telah berpisah dari vokalis Ronald A. Radja Haba.
"Burgerkill telah berpisah dengan Ronald A. Radja Haba," ungkap Burgerkill melalui akun resmi di Instagram, Selasa (30/12) dini hari.
Pihak Burgerkill menyampaikan terima kasih atas dedikasi Ronald selama beberapa tahun bersama band.
Adapun Ronald aktif menjadi vokalis Burgerkill sejak 2021 untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Vicky Mono.
"Kami berterima kasih atas dedikasi, energi, dan momen-momen yang telah dibagikan di atas dan di luar panggung. Babak ini berakhir, dan kami mendoakan kekuatan dan kesuksesan baginya di jalan selanjutnya," beber Burgerkill.
Atas perpisahan dari Ronald, Burgerkill kini hanya menyisakan Agung (gitaris), Ramdan (bass), dan Puput (drum).
Band pemilik album Beyond Coma and Despair itu belum buka suara mengenai penyebab perpisahan dari Ronald.
Band metal asal Bandung, Burgerkill menyampaikan pengumuman mengejutkan. Burgerkill mengumumkan bahwa band telah berpisah dari vokalis Ronald A. Radja Haba.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Kaki Fairuz Diinjak Sapi, Ivan Gunawan Berharap Dapat Hidayah
- Perayaan 30 Tahun, Burgerkill Gelar Tur Sumatera
- Penutup Sempurna Synchronize Fest 2024
- Kembali ke Eropa, Burgerkill Gelar Euro Rampage Tour 2024
- Burgerkill Hingga Tuan Tigabelas Bakal Meriahkan DCDC Ngabuburit Extra 2024
- Dewi Perssik, Aldi Taher, Hingga Burgerkill Siap Beraksi di Synchronize Fest 2024