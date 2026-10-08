Buriram United Dibuat Buntu, Mauro Jeronimo Bongkar Strategi Borneo FC

jpnn.com - Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin dari markas Buriram United pada laga perdana ASEAN Club Championship 2026/27.

Bermain di Chang Arena, Buriram, Tailan, Rabu (7/10/2026), duel berakhir dengan skor sama kuat 0-0.

Hasil tersebut tidak lepas dari kemampuan Pesut Etam meredam tekanan tuan rumah.

Buriram beberapa kali mencoba mengancam melalui bola-bola udara, tetapi Borneo FC mampu menjaga pertahanannya tetap solid.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memberikan perhatian khusus kepada Kadu Monteiro. Penjaga gawang asal Angola tersebut dinilai tampil tenang sekaligus mampu membaca arah serangan lawan.

"Kadu bermain dengan sangat baik. Dia mampu tetap tenang ketika menghadapi tekanan dan menjalankan tugasnya di area tiang jauh dengan tepat," jelasnya.

Borneo FC Sudah Antisipasi Bola Mati

Mauro menyebut Borneo FC sudah memperkirakan pola serangan yang akan digunakan Buriram. Umpan silang, tendangan bebas, dan sepak pojok menjadi beberapa skema yang diantisipasi timnya sejak sebelum pertandingan.

Situasi itu membuat Kadu memiliki peran penting. Dengan mayoritas pemain Borneo FC memiliki postur di bawah 175 sentimeter, kemampuan kiper membaca bola atas menjadi sangat dibutuhkan.