Buron 5 Tahun, Anggota KKB Ditangkap Tim Gabungan di Kabupaten Puncak

jpnn.com - JAYAPURA - Tim gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Cartenz dan Polres Puncak menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial PW (32) di tempat persembunyiannya di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin (19/10), sekitar pukul 10.45 WIT.

PW merupakan anggota KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan terlibat pembakaran fasilitas camp milik PT Unggul di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak 11 Februari 2021 silam. PW diduga merupakan salah satu anggota KKB Kodap XVIII pimpinan Numbuk Telenggen yang beroperasi di Kabupaten Puncak.

“Sebelumnya telah ditangkap tiga orang pelaku lainnya, yaitu AT alias K pada 18 Februari 2024, JW alias LW pada 19 Mei 2024 dan YW alias SM ditangkap 10 Juni 2025,” kata Kasatgas Humas Kombes Yusuf Suteja, Senin (19/10) malam di Jayapura, Papua.

Penangkapan itu merupakan bagian dari pengembangan tindak lanjut dari laporan Polisi Nomor: LP/05/II/2021/Papua/Res Puncak tanggal 13 Februari 2021.

Dari hasil pengembangan penyidikan, terungkap dugaan keterlibatan PW dalam kasus pembakaran fasilitas camp milik PT Unggul di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, hingga diterbitkannya surat DPO Nomor: DPO/8/V/Res.1.3./2024/Reskrim pada 27 Mei 2024.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun mengakibatkan kerugian materiil berupa sejumlah fasilitas dan peralatan milik PT Unggul, yaitu dua unit ekskavator wheel loader, track loader, bomag, traktor, tiga unit dum truck, dua mobil serta mess dan gudang ludes terbakar.

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Saat ditangkap, diamankan sejumlah barang bukti berupa kapak dan parang serta satu unit telepon genggam. "PW saat ini ditahan di Mapolres Puncak untuk diperiksa lebih lanjut guna mengungkap apakah terlibat dalam kasus lainnya atau tidak," kata Kombes Yusuf.

PW disangkakan Pasal 308 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkait dugaan pembakaran yang membahayakan keamanan umum, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.