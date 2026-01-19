menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Buron 8 Bulan, Pencuri Motor dan Gas Akhirnya Ditangkap

Buron 8 Bulan, Pencuri Motor dan Gas Akhirnya Ditangkap

Buron 8 Bulan, Pencuri Motor dan Gas Akhirnya Ditangkap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pencuri ditangkap. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, BANYUASIN - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banyuasin menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada pertengahan tahun lalu.

Tersangka berinisial AT (22) warga Pilip 3, Desa Taja Raya I, Kecamatan Betung.

Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP Muhammad Ilham menjelaskan penangkapan terhadap pelaku setelah pihaknya menerima laporan dari korban berinisial A (24).

Baca Juga:

Aksi pencurian terjadi Desa Taja Raya I, Kecamatan Betung, Sabtu 17 Mei 2025 sekitar pukul 06.30 WIB.

Akibat dari peristiwa tersebut korban kehilangan sejumlah barang dari gudang belakang rumahnya.

Menurut laporan korban, pelaku merusak kunci pintu gudang dan mengambil 2 tabung gas 3 kg, 3 jerigen minyak pertalite (total 35 liter), serta 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nopol BG 2777 JC.

Baca Juga:

Berdasarkan laporan tersebut, Ilham memerintahkan timnya untuk melakukan penyelidikan.

Upaya pembongkaran kasus ini akhirnya membuahkan hasil pada Rabu 14 Januari 2026, dini hari.

Setelah buron selama delapan bulan, pencuri berinisial A (24) ditangkap Polres Banyuasin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI