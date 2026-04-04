Buron Kasus Penusukan Maut di Baturaja Timur Menyerahkan Diri ke Polisi

jpnn.com - Tak tenang dalam pelarian, pria berinisial A (38) pelaku penusukan maut di Baturaja Timur menyerahkan diri ke polisi pada Jumat 3 April 2026 malam.

Kehadiran A disambut oleh petugas piket Satreskrim Mapolres OKU Timur setelah identitasnya masuk dalam daftar pencarian orang selama beberapa hari terakhir.

Korban berinisial AR (53) meninggal dunia pada Rabu 1 April 2026 akibat luka yang dialami dalam peristiwa yang terjadi pada Senin malam 30 Maret 2026, di Jalan Ibrahim Zahir, Kelurahan Sukajadi.

Peristiwa bermula dari adanya perselisihan antara korban dan tersangka yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam. Korban sempat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Namun, nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres OKU langsung melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan pencarian terhadap tersangka. Selain upaya pengejaran, petugas juga melakukan pendekatan persuasif kepada pihak keluarga tersangka untuk mendorong penyelesaian secara kooperatif.

Pendekatan tersebut membuahkan hasil. Pada Jumat sore, keluarga tersangka menghubungi pihak kepolisian dan menyampaikan kesediaan tersangka untuk menyerahkan diri.

"Pada malam harinya, tersangka datang langsung ke Mapolres OKU didampingi keluarga tanpa perlawanan, kemudian diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ungkap Kapolres OKU Endro Aribowo, Sabtu (4/4/2026).

Barang bukti yang diamankan meliputi pakaian yang digunakan tersangka saat kejadian. Sementara itu.