Buronan Kasus Korupsi di Bank BUMN Ini Sudah Menyerahkan Diri
jpnn.com - Seorang tersangka berstatus buronan dalam kasus dugaan korupsi dengan modus kredit fiktif atau kredit pada salah satu bank BUMN di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya menyerahkan diri.
"Tersangka berinisial SM," kata Kepala Kejari Sikka Henderina Malo melalui Kepala Seksi Intel Kejari Sikka Okky Prastyo Ajie dihubungi dari Labuan Bajo, Senin (27/10/2025).
SM merupakan satu dari delapan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan di tiga unit dari salah satu bank BUMN, yakni unit Kewapante, Unit Nita, dan Unit Paga.
Tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) merupakan seorang pekerja pada bank BUMN itu.
"Setelah penyerahan diri, tersangka SM akan menjalani proses hukum lebih lanjut, termasuk dilakukan penahanan 20 hari guna pelaksanaan proses hukum selanjutnya," katanya.
Sementara itu, masih terdapat dua tersangka yakni ADES dan DDH yang belum menyerahkan diri. Keduanya pun telah ditetapkan dalam DPO.
"Kejaksaan Negeri Sikka berkomitmen untuk menuntaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini dan melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Sebelumnya, Kejari Sikka, NTT menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif atau kredit pada salah satu bank BUMN di daerah itu.
Satu dari tiga buronan kasus korupsi pada bank BUMN di Sikka, NTT sudah menyerahkan diri. Modus kejahatan keuangan yang mereka lakukan adalah kredit fiktif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ternyata KPK Sedang Menyelidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Begini Infonya
- Korupsi CSR BI, Anggota DPR Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK
- Persis Apresiasi Keberhasilan Kejagung Menyelamatkan Uang Rakyat sebesar Rp 13 T
- Info Terbaru dari KPK soal Kasus Korupsi Haji Era Gus Yaqut
- JPU Ungkap Modus Korupsi 3 Dosen UGM, Oalah
- Tiga Kantor Distributor Semen di Palembang Digeledah Kejati Sumsel