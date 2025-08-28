Buronan Korupsi Dana Desa di Kuansing Akhirnya Tertangkap Kejati Riau
jpnn.com - Setelah bertahun-tahun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), buronan kasus korupsi dana desa, Edi Setiawan (48) akhirnya diamankan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejati Riau Dedie Try Hariyadi menyebutkan Edi Setiawan merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan jembatan di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kuantan Singingi (Kuansing), tahun 2015.
Proyek tersebut dibiayai dari APBDes sebesar Rp 285 juta serta kegiatan RPJMDes Rp 7,5 juta, ditambah pinjaman dana Rp 100 juta dari PT SAR.
Namun, dalam pelaksanaannya, Edi yang saat itu menjabat Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)bersama pihak lain diduga melakukan penyimpangan.
Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga Rp 621 juta.
Edi Setiawan dijatuhi vonis 3 tahun 8 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 150 juta.
“Terpidana sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar buronan. Hari ini kami amankan secara kooperatif,” ungkap Dedie, Kamis (28/8).
Dengan penangkapan ini, Kejati Riau memastikan Edi Setiawan segera dieksekusi untuk menjalani hukumannya sesuai putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2017. (mcr36/jpnn)
Setelah bertahun-tahun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), buronan kasus korupsi dana desa Edi Setiawan (48) akhirnya ditangkap oleh Kejati Riau.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Rizki Ganda Marito
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Era Ria Norsan di Korupsi Proyek Mempawah
- Diduga Korupsi, Sekda Klaten Jajang Prihono Jadi Penghuni Sel Kejati
- Eks Pimpinan Duga KPK Kantongi Keterlibatan Gubernur Kalbar di Korupsi Mempawah
- 24 Tokoh Ajukan Amicus Curiae ke MK, Soroti 2 Pasal UU Tipikor yang Dinilai Salah Arah
- Seusai Diperiksa KPK, Bupati Pati Bicara soal Uang hingga Rakyat
- Rencana Kang Dedi Melebur BUMD Jabar: Hanya Ada Satu Bank dan Dua Perusahaan Daerah