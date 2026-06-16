Bursa Calon Ketum PBNU Memanas, Gus Ipul Jagokan Nasaruddin Umar?

jpnn.com, KEDIRI - Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyebut nama Menteri Agama Nasaruddin Umar masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.

Nama tersebut kini mulai ramai dibahas oleh publik menjelang Muktamar NU. Nama Nasaruddin Umar menguat karena memiliki rekam jejak sebagai mantan Katib Aam.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kediri, Jawa Timur, Selasa, mengatakan sejumlah nama telah muncul dalam pembahasan publik terkait calon Ketua Umum PBNU, termasuk Nasaruddin Umar yang pernah menjabat Katib Aam PBNU.

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"Kalau kita lihat sejak zaman Gus Dur, paling tidak 40 tahun terakhir ini tiga ketua umum sebelumnya pernah menjadi Katib Aam," katanya.

Ia menjelaskan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Said Aqil Siradj, dan Yahya Cholil Staquf pernah menjabat Katib Aam sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Menurut Gus Ipul, Nasaruddin Umar juga pernah mengemban amanah sebagai Katib Aam PBNU pada masa kepemimpinan almarhum K.H. Sahal Mahfudh.

Meski demikian, ia menegaskan penentuan Ketua Umum PBNU sepenuhnya menjadi kewenangan peserta muktamar melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Gus Ipul juga memastikan dirinya tidak akan maju maupun dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.