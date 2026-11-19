Bursa Kripto CFX dan Pelaku Industri Perkuat Pertahanan Ekosistem Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya gelombang kejahatan siber yang menargetkan industri aset kripto global, para pelaku industri aset keuangan digital di Indonesia mengambil langkah antisipatif.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum diskusi industri bertajuk CFX Cryptalk Vol. 3: “Shields Up — Securing the Ecosystem, Together” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11).
Masing-masing adalah PT Central Finansial X (CFX), bersama PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI) dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC), merapatkan barisan dengan para Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) guna memperkuat sistem keamanan ekosistem kripto nasional.
"Serangan siber tidak memandang skala bisnis, dan satu celah keamanan yang tereksploitasi berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap ekosistem secara keseluruhan," kata Direktur Utama CFX Subani dalam keterangannya dikutip Kamis (19/11).
Dia menjelaskan inisiatif tersebut berangkat dari kesadaran bahwa peretasan berskala besar yang belakangan menimpa bursa kripto global menjadi alarm keras bagi industri dalam negeri.
Menurutnya, ketahanan industri kripto Tanah Air sangat bergantung pada kesiapan kolektif seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya satu institusi semata.
“Kita menghadapi ancaman yang sama, jadi pertahanannya pun harus dibangun bersama,” ujarnya.
Bursa, Kliring, dan Kustodian (BKK) bersama PAKD memiliki tujuan yang sama yaitu saling berbagi informasi, belajar, dan menguatkan.
Ancaman siber global mengintai, bursa kripto CFX dan pelaku industri perkuat pertahanan ekosistem nasional
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