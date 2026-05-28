Bursa Transfer: Arema FC Bakal Bongkar Gudang, 50 Persen

jpnn.com - JAKARTA - Arema FC sepertinya bakal menjadi salah satu tim yang superaktif di bursa transfer pemain Super League 2026/2027.

Setelah gagal memenuhi target musim lalu, Singo Edan akan melakukan revolusi besar-besaran dengan hanya mempertahankan sekitar 50 persen pemain dari skuad lama.

General Manager Arema Yusrinal Fitriandi mengakui evaluasi besar sedang dilakukan. Manajemen kini mengantongi daftar pemain yang akan dipertahankan, meski pengumuman resminya masih menunggu pembahasan final.

"Kami ingin terus berkembang. Pemain yang dipertahankan untuk musim depan mungkin 50 persen," ujar Yusrinal.

Langkah cuci gudang itu sudah mulai terlihat. Dua pemain asing, Lucas Frigeri dan Valdeci Moreira, resmi dilepas.

Dalam waktu dekat, gelombang perpisahan diprediksi bakal terus bertambah seiring dimulainya proyek pembentukan tim baru.

Keputusan ekstrem ini dipicu kekecewaan manajemen terhadap performa Arema musim lalu. Target finis di lima besar gagal tercapai setelah Singo Edan hanya mampu menutup kompetisi di posisi kesembilan dengan 48 poin.

Padahal sejak awal musim, Pelatih Marcos Santos bersama manajemen memasang ambisi tinggi untuk kembali membawa Arema bersaing di papan atas. Namun, hasil di lapangan membuat klub kembali terjebak di papan tengah.