Bursa Transfer: Barcelona Rekrut Karim Adeyemi Dari Borussia Dortmund
jpnn.com - JAKARTA - Barcelona merekrut winger asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026.
Barca telah mencapai kesepakatan transfer dengan Borussia Dortmund untuk memboyong Adeyemi ke Camp Nou. Adeyemi dikontrak Barcelona hingga 2031.
"FC Barcelona dan Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan untuk transfer penyerang Karim Adeyemi, yang telah menandatangani kontrak bersama klub hingga 2031," demikian pernyataan resmi Barcelona.
Hanya saja, kedua klub tidak mengungkapkan nilai transfer sang pemain.
Namun, sejumlah laporan media menyebut Barcelona mengeluarkan dana sekitar 22 juta euro (sekitar Rp 414 miliar), ditambah bonus berdasarkan performa, serta menyertakan klausul bagi hasil bila pemain dijual kembali.
Adeyemi bergabung dengan Dortmund pada 2022 setelah didatangkan dari klub Austria, Red Bull Salzburg.
Selama membela Die Borussen, dia mencatatkan 146 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 36 gol.
Kepindahan ke Barcelona juga mempertemukan lagi Adeyemi dengan Pelatih Hansi Flick, sosok yang memberikan debut senior di Tim Nasional Jerman saat menangani Die Mannschaft.
Barcelona merekrut winger asal Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026
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