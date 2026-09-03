Bursa Transfer: Borneo FC Tak Main-Main, Van Basty Souza Bukan Nama Terakhir?
jpnn.com - Borneo FC benar-benar serius menatap musim kompetisi 2026/27.
Pesut Etam mengindikasikan masih akan meramaikan bursa transfer pemain.
Jadwal padat menjadi salah satu alasan klub asal Samarinda itu terus menambah komposisi tim.
Terbaru, tim yang diarsiteki oleh Mauro Jeronimo itu mendatangkan Van Basty Souza dengan status pinjaman dari Persija Jakarta.
Borneo FC Pinjam Van Basty Souza
Kehadiran pemain asal Brasil itu menjadi bagian dari upaya manajemen menyiapkan kedalaman skuad untuk menghadapi empat kompetisi, yakni Super League, League Cup, Shopee Cup, dan AFC Challenge League (ACGL).
Presiden Klub Borneo FC Nabil Husein memastikan timnya tidak akan membeda-bedakan target pada setiap ajang.
"Kami tidak melihat ada kompetisi yang lebih penting dari yang lain. Semuanya harus dijalani dengan keseriusan yang sama," jelasnya.
Langkah Borneo FC di pasar pemain juga belum selesai. Van Basty bukan menjadi akhir dari aktivitas perekrutan Pesut Etam untuk musim baru.
Van Basty Souza baru bergabung, tetapi aktivitas Borneo FC di bursa transfer belum selesai.
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