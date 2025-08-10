Bursa Transfer: Darwin Nunez Gabung Al-Hilal, Akhiri Masa Bakti 3 Tahun di Liverpool

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool mengonfirmasi bahwa striker asal Uruguay, Darwin Nunez, bergabung dengan klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal.

Darwin Nunez resmi menyelesaikan kepindahannya dari Liverpool ke Al-Hilal di bursa transfer musim panas 2025.

Transfer ini mengakhiri masa bakti tiga tahun Nunez di Anfield, yang mana dia mencatatkan 40 gol dalam 143 penampilan.

Kepindahan tersebut dikonfirmasi oleh Liverpool melalui situs resmi mereka pada Minggu, dengan catatan bahwa transfer ini masih menunggu izin internasional.

Menurut laporan dari ESPN, Al-Hilal membayar biaya transfer sebesar 53 juta Euro (sekitar Rp 1 triliun) untuk mengamankan jasa pemain berusia 26 tahun tersebut.

Nunez, yang sempat menjadi target klub lain, seperti Napoli dan AC Milan, memilih Al-Hilal setelah tertarik dengan proyek ambisius klub tersebut di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi.

Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Nunez telah menyetujui kontrak tiga tahun dengan gaji 21,5 juta Euro (Rp 407 miliar) per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di sepak bola.

Kepindahan ini membuka ruang bagi Liverpool untuk mencari pengganti di lini depan, dengan nama seperti Alexander Isak dari Newcastle United, yang disebut-sebut sebagai target potensial.