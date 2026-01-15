menu
Bursa Transfer: Fajar Berlabuh di Persija Jakarta
Fajar Fathurrahman. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Bek kanan level timnas Fajar Fathurrahman akhirnya menjadi milik Persija Jakarta.

Fajar datang di bursa transfer pertengahan musim Super League ini dengan membawa pengalaman dan kualitas yang siap merealisasikan target Persija.

Lima musim terakhir bersama Borneo FC menjadi saksi ketekunan dan profesionalismenya.

Pemain kelahiran Manokwari, 29 Mei 2002, ini merupakan bagian dari skuad Indonesia U-23 peraih medali emas SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, Fajar juga tampil gemilang dengan meraih gelar top skor bersama dua nama lainnya setelah mencetak lima gol.

"Fajar akan berseragam Persija selama 3,5 musim ke depan. Persija menatap putaran kedua dengan tuntutan untuk tampil lebih matang dan kompetitif. Kami berharap proses adaptasinya berjalan cepat sehingga ia bisa segera memberikan kontribusi nyata dan memperkuat Persija untuk meraih juara musim ini,” ujar Direktur Persija Mohamad Prapanca.

Bagi Fajar, mengenakan seragam Macan Kemayoran bukan sekadar status, melainkan sebuah kehormatan yang sarat makna.

Bagi Fajar, mengenakan seragam Persija Jakarta bukan sekadar status, melainkan sebuah kehormatan yang sarat makna.

