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Bursa Transfer: Fiorentina Boyong Franco Mastantuono dari Real Madrid

Bursa Transfer: Fiorentina Boyong Franco Mastantuono dari Real Madrid
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Pemain muda Real Madrid Franco Mastantuono. (ANTARA/X/MadridismoreaI)

jpnn.com - JAKARTA - Fiorentina mendatangkan Franco Mastantuono dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (8/8), Mastantuono diboyong Fiorentina dari Real Madrid dengan status pinjaman. Namun demikian, tidak dijelaskan perincian lainnya terkait perekrutan sang pemain.

Menurut beberapa laporan, Mastantuono dipinjam oleh Fiorentina tanpa opsi apa pun, sehingga membuat pemain asal Argentina itu akan kembali ke Santiago Bernabeu pada akhir musim 2026/2027.

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Kehadiran Mastantuono menjadi tambahan berharga pada lini tengah skuad asuhan Fabio Grosso untuk bersaing dan mendapatkan hasil positif pada kompetisi musim 2026/2027.

Mastantuono lahir di Azul, Argentina, 14 Agustus 2007.

Dia meniti karier dengan sangat cepat di akademi River Plate, hingga akhirnya menjalani debut di tim senior pada usia 16 tahun.

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Dia tercatat tampil dalam 64 pertandingan dan mencetak 10 gol bagi The Millonarios.

Musim lalu, dia mencatatkan 35 penampilan di berbagai kompetisi (Liga, Liga Champions, Copa del Rey, Piala Super Spanyol) bersama Real Madrid, dengan torehan tiga gol.

Bursa transfer, Fiorentina memboyong Franco Mastantuono dari Real Madrid, dengan status pinjaman.

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