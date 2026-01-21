menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bursa Transfer: Khanafi Pindah ke Borneo FC

Bursa Transfer: Khanafi Pindah ke Borneo FC

Bursa Transfer: Khanafi Pindah ke Borneo FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Khanafi berseragam Borneo FC. Foto: IG borneofc

jpnn.com - KEDIRI - Borneo FC meminjam penyerang Persik Kediri Khanafi selama sisa Super League musim ini.

"Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan teknis, strategi tim, serta pengembangan diri Khanafi sebagai seorang pemain," tutur Manajer Tim Persik Kediri Syahid Nur Ichsan. 

Khanafi bergabung ke Persik Kediri dari Persedikab pada musim 2022/2023.

Baca Juga:

Pada musim pertamanya membela Macan Putih, Khanafi tampil pada 12 pertandingan dan mencetak empat gol. 

Baca Juga:

Penampilannya makin impresif di musim kedua. Dia mencatatkan 27 partai dan tujuh gol. Musim lalu, Khanafi diturunkan dalam 25 pertandingan dan mencetak tiga gol.

Musim ini, Khanafi tercatat bermain di empat pertandingan. 

Khanafi menjadi pemain ke-5 yang dipinjamkan Persik Kediri ke klub lain di bursa transfer pertengahan musim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI