Bursa Transfer: Khanafi Pindah ke Borneo FC

jpnn.com - KEDIRI - Borneo FC meminjam penyerang Persik Kediri Khanafi selama sisa Super League musim ini.

"Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan teknis, strategi tim, serta pengembangan diri Khanafi sebagai seorang pemain," tutur Manajer Tim Persik Kediri Syahid Nur Ichsan.

Khanafi bergabung ke Persik Kediri dari Persedikab pada musim 2022/2023.

Pada musim pertamanya membela Macan Putih, Khanafi tampil pada 12 pertandingan dan mencetak empat gol.

Penampilannya makin impresif di musim kedua. Dia mencatatkan 27 partai dan tujuh gol. Musim lalu, Khanafi diturunkan dalam 25 pertandingan dan mencetak tiga gol.

Musim ini, Khanafi tercatat bermain di empat pertandingan.