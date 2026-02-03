menu
Bursa Transfer: Liverpool Rekrut Jeremy Jacquet dari Rennes

Liverpool resmi menuntaskan transfer bek muda Prancis Jeremy Jacquet dari Rennes pada Senin (2/2/2026). Antara/Liverpoolfc.com

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool resmi merekrut Jeremy Jacquet.

Klub Inggris itu mengamankan transfer bek muda tersebut dari Stade Rennais dengan nilai mencapai 60 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,37 triliun. 

Jeremy Jacquet yang berusia 20 tahun itu akan resmi bergabung dengan The Reds pada musim panas 2026.

Liverpool mengonfirmasi bahwa Jacquet akan datang ke Anfield mulai 1 Juli, seusai menuntaskan proses medis pada hari terakhir bursa transfer.

Liverpool telah mencapai kesepakatan transfer Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, dengan sang bek dijadwalkan bergabung dengan klub menjelang musim 2026/27,” demikian pernyataan resmi klub pada Selasa (3/2).

Meski kesepakatan sudah tercapai, Jacquet akan tetap membela Stade Rennais hingga akhir musim ini di Ligue 1, sebelum hijrah ke Anfield pada musim panas dengan kontrak jangka panjang.

Pemain yang telah mengoleksi lima penampilan bersama Timnas U-21 Prancis itu tampil reguler bersama Rennes musim ini.

Jacquet telah mencatatkan 18 penampilan di Ligue 1 sepanjang musim ini.

