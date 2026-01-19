Bursa Transfer: Malut United Dapat Gelandang Serang Brasil

jpnn.com - TERNATE - Malut United mendapat tambahan kekuatan lini tengah menjelang putaran kedua Super League.

Itu berkat kehadiran gelandang serang asal Brasil bernama Lucas Cardoso.

Lucas Cardoso akan mengarungi petualangan bersama Malut United hingga akhir musim 2025-2026. Setelah berkarier di tiga negara berbeda, dia datang ke Bumi Kie Raha dengan ambisi besar.

"Saya senang bisa menjadi bagian dari perjalanan Malut United. Saya datang untuk membantu tim mencapai tujuan," kata Cardoso yang harus merantau sejauh 17.360 kilometer dari Rio de Janeiro untuk tiba di Kote Rempah, Ternate.

Cardoso menjelaskan bahwa alasan dirinya menerima pinangan Malut United tak lepas dari perkembangan yang dilakukan klub sejak berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia.

Perkembangan infrastruktur seperti renovasi stadion dan pembangunan training ground dibarengi dengan pencapaian Malut United.

"Malut United memiliki struktur yang terus berkembang. Saya ingin berkontribusi dalam perjuangan tim," ujar gelandang kelahiran 8 Juni 1996.

Sebelum berlabuh di Malut United, Cardoso memiliki pengalaman bermain di Brasil, Portugal, dan Bulgaria. Dia kali terakhir bermain untuk Dobrudzha Dobrich dengan riwayat empat gol dan satu assist dalam 18 penampilan di Liga Bulgaria musim 2025-2026.