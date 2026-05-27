Bursa Transfer: Maxwell ke Persib, Peralta Hijrah ke Persija

jpnn.com - SAMARINDA - Bursa transfer liga Indonesia sudah memanas menyusul dipercepatnya kick off Super League 2026/2027.

Euforia Persib Bandung menjadi juara tak bisa lama-lama, lantaran musim baru bergulir mulai 4 September. Bukan waktu yang lama lagi.

Lantai bursa transfer dipanaskan dengan kabar kemungkinan hijrahnya pemain terbaik Super League 2025/2026 Mariano Peralta dari Borneo FC Samarinda ke Persija Jakarta.

Kabar yang belum mendapat konfirmasi dari pihak Borneo FC.

Jika benar, Peralta seharusnya mendapat fasilitas lebih baik di Persija lantaran berani melepas kesempatan bermain di Asia. Ya, Borneo FC sebagai runner-up liga, mendapat jatah bermain di kompetisi AFC, sedangkan Persija hanya panggung domestik.

Persija layak melirik pemain depan, karena kabarnya, salah satu andalan mereka musim lalu, Maxwell Souza dikaitkan dengan Persib Bandung.

Persib yang juga main di kompetisi Asia, layak menambah kedalaman stok penyerang.

Di sisi lain, Persib juga konon harus siap melepas bek andal mereka Federico Barba yang dilirik klub luar negeri. (transfermarkt/jpnn)