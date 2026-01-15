Bursa Transfer: Mesin Gol Semen Padang ke Barito Putera
Kamis, 15 Januari 2026 – 08:40 WIB
jpnn.com - PADANG - Cuci gudang di Semen Padang memakan korban.
Klub yang memikul julukan Kabau Sirah itu merombak pasukan, membuat wajah baru menatap putaran kedua Super League.
Hampir seluruh pemain asing lama dibuang, entah itu dengan skema putus kontrak atau peminjaman di bursa transfer pemain pertengahan musim.
Salah satunya Cornelius Stewart, penyerang berkebangsaan Saint Vincent dan Grenadines.
Cornelius dipinjamkan ke klub Championship (liga 2), Barito Putera.
Musim ini, Cornelius telah mencetak tiga gol untuk Semen Padang.
Kabau Sirah Semen Padang langsung sibuk di lantai bursa transfer pemain. Cek klasemen Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Bursa Transfer: Vico Dipinjam Dewa United, Fajar Fathur Rahman Konon ke Persija
- Ternyata Itu Tak Terlalu Penting buat Pelatih Persib Bandung
- Begini Kalimat Bojan Hodak soal Persib Juara Paruh Musim, Betul Juga sih
- Semen Padang Punya 10 Pemain Asing, Ada Striker dan Winger
- Maxwell Bicara Mental Tim, Persija Jakarta Tak Goyah Hadapi Tekanan
- Puncaki Klasemen, Persib Bandung Siapkan Langkah Penentu di Putaran Kedua