Bursa Transfer: Mesin Gol Semen Padang ke Barito Putera

Cornelius Stewart (depan). Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - PADANG - Cuci gudang di Semen Padang memakan korban.

Klub yang memikul julukan Kabau Sirah itu merombak pasukan, membuat wajah baru menatap putaran kedua Super League.

Hampir seluruh pemain asing lama dibuang, entah itu dengan skema putus kontrak atau peminjaman di bursa transfer pemain pertengahan musim.

Salah satunya Cornelius Stewart, penyerang berkebangsaan Saint Vincent dan Grenadines.

Cornelius dipinjamkan ke klub Championship (liga 2), Barito Putera.

Musim ini, Cornelius telah mencetak tiga gol untuk Semen Padang.

Kabau Sirah Semen Padang langsung sibuk di lantai bursa transfer pemain. Cek klasemen Super League.

