Bursa Transfer MotoGP 2026, Luca Marini Tetap Membersamai Honda
jpnn.com - Rumor sepak terjang pembalap 28 tahun, Luca Marini di MotoGP akhirnya menemui titik terang.
Rider berkebangsaan Italia itu dipastikan tetap bersama Honda pada MotoGP 2026.
Luca Marini disebut telah memperpanjang kerja sama dengan Honda untuk musim 2026.
Luca Marini masih akan menunggangi Honda RC213V sekaligus melanjutkan kolaborasi yang sudah berjalan sejak 2024.
Kepastian itu mmakin kuat setelah laporan dari Sky Italia menyebutkan bahwa Marini dan Honda telah lama mencapai kesepakatan, meski pernyataan resmi dari Honda Racing Corporation (HRC) masih ditunggu.
Keputusan itu membuat komposisi Castrol Honda di MotoGP 2026 hampir pasti tidak berubah.
Joan Mir telah mengamankan kontraknya, Johann Zarco juga memperkuat posisinya usai kemenangan di Suzuka 8 Hours.
Sementara itu, Somkiat Chantra yang baru naik kelas tetap berada dalam perlindungan Honda meski sempat mengalami cedera lutut serius.
