Bursa Transfer: Nicola Zalewski Resmi Berseragam Atalanta

jpnn.com - JAKARTA - Nicola Zalewski resmi bergabung dengan Atalanta, dari Inter Milan pada bursa transfer musim ini.

Atalanta secara resmi mengumumkan perekrutan wing back asal Polandia itu dari Inter Milan.

Atalanta menyambut hangat Zalewski dan berharap pemain itu sukses bersama klub tersebut.

"Wing back berusia 23 tahun itu menyelesaikan kepindahan permanen dari Inter. Selamat datang di Bergamo, Nicola!” tulis Atalanta di situs resmi pada Selasa (19/8).

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Atalanta mengeluarkan biaya transfer sebesar 17 juta euro (sekitar Rp 307 miliar) untuk Zalewski.

Transfer ini menjadi langkah strategis La Dea untuk memperkuat sektor sayap kiri menjelang musim baru Serie A di bawah asuhan Pelatih Ivan Juric.

Zalewski bergabung dengan Atalanta secara permanen setelah Inter Milan mempermanenkan statusnya dari AS Roma pada Juni 2025 dengan biaya 6,5 juta euro (Rp 122 miliar).

Hanya dalam waktu dua bulan, Inter berhasil meraup keuntungan lebih dari 10 juta euro dengan melepas Zalewski ke Atalanta.