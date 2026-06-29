Bursa Transfer: Persib Bandung Kembali Lepas Pemain Juara

jpnn.com - Gelombang perpisahan di tubuh Persib Bandung masih belum berhenti.

Kali ini, giliran salah satu pemain yang ikut mengantar Maung Bandung meraih sejumlah gelar juara harus angkat kaki.

Sosok tersebut ialah Rezaldi Hehanussa yang dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari Persib pada musim 2026/27.

Keputusan tersebut diambil setelah kontrak Rezaldi berakhir dan tidak diperpanjang oleh manajemen Maung Bandung.

Dengan demikian, perjalanan pemain yang akrab disapa Bule itu bersama Persib resmi berakhir.

Selama memperkuat Maung Bandung, Rezaldi menjadi bagian dari periode paling sukses klub dalam beberapa tahun terakhir.

Eks pemain Persija Jakarta itu ikut mengantarkan Persib meraih dua gelar Liga 1 secara beruntun pada musim 2023/24 dan 2024/25.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan Rezaldi.