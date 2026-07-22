Bursa Transfer: Persib Siap Tempur, Persija Meracik Kekuatan Baru dengan Shin Tae Yong
jpnn.com - Persib Bandung menjadi salah satu klub yang paling siap menyambut bergulirnya Super League 2026/27.
Di saat banyak klub masih berburu pemain asing, Maung Bandung sudah menuntaskan kuota maksimal yang diizinkan operator kompetisi I League.
Hingga 22 Juli 2026, Persib sudah memiliki 11 legiun asing. Langkah tersebut menegaskan keseriusan klub dalam mempertahankan status sebagai kandidat kuat peraih gelar musim ini.
Persib Siap Tempur
Sejumlah pemain asing yang mengantar Persib meraih hattrick juara Liga Indonesia musim lalu tetap dipertahankan. Mereka dipadukan dengan beberapa wajah baru untuk memperkuat hampir seluruh lini permainan.
Nama-nama pemain impor yang menjadi amunisi Persib ialah Mariano Peralta, Patricio Matricardi, Luciano Guaycochea, Luka Menalo, Berguinho, Julio Cesar, Ramon Tanque, Uiliam Barros, Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, dan Balsa Sekulic.
Persib menjadi klub yang telah memenuhi kuota pemain asing bersama Arema FC sebelum kompetisi dimulai.
Namun, kekuatan Persib tak hanya bertumpu kepada pemain asing. Manajemen juga berhasil mendaratkan dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Sandy Walshh dan Ragnar Oratmangoen.
Dengan kombinasi pemain lokal berpengalaman, penggawa tim nasional, serta deretan pemain asing berkualitas, Persib dinilai memiliki modal yang sangat kuat untuk kembali bersaing di papan atas.
Persib menjadi klub dengan persiapan paling matang jelang Super League 2026/27. Sementara itu, Persija terus membangun kekuatan baru bersama Shin Tae Yong.
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