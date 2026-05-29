Bursa Transfer: Pratama Arhan & Witan Dilirik Klub Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Tiga bintang muda Indonesia dilirik tim yang baru promosi ke Super League, yakni Garudayaksa FC di lantai bursa transfer pemain.

Mereka ialah Pratama Arhan, Witan Sulaeman, dan Alfriyanto Nico.

"Garudayaksa FC dirumorkan tengah membangun skuad dengan nama-nama yang sudah familiar di Timnas Indonesia, mulai dari Pratama Arhan, Witan Sulaeman, hingga Alfriyanto Nico," bunyi unggahan Transfermarkt.

Pratama Arhan kini tercatat masih punya Bangkok United.

Witan milik Persija. Sementara itu, Alfriyanto Nico juga punya Persija, tetapi dipinjamkan ke PSIM Yogyakarta (2023-24), Dewa United (2024-25), dan terakhir di Persis Solo (2026- ).

Itu baru rumor. Namun, setidaknya membuktikan bahwa Garudayaksa FC pengin 'serius' di BRI Super League, setelah musim lalu menjuarai Pegadaian Championship.

Garudayaksa FC adalah akademi sepakbola yang didirikan oleh Prabowo Subianto, saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

GFC diresmikan pada pertengahan Desember 2023. Pada Kongres PSSI 2025, Garudayaksa FC diresmikan sebagai klub baru setelah mengakuisisi klub asal Cimahi, yaitu PSKC Cimahi dan mengikuti kompetisi liga kedua hingga promosi ke kompetisi level tertinggi. (transfermarkt/jpnn)