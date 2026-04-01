Bursa Transfer Proliga 2026: Malwina Smarzek dan Kara Bajema Bikin Final Four Memanas
jpnn.com - Bursa transfer pemain asing Proliga 2026 masih bergerak hingga satu hari menjelang babak playoff di Surabaya.
Terkini, Jakarta Pertamina Enduro mendatangkan Irina Voronkova untuk menggantikan Yana Shcherban
Mantan penggawa Popsivo Polwan itu dinilai bisa menjadi andalan baru dalam mendulang poin, melengkapi peran Megawati Hangestri Pertiwi.
Sebelumnya, bursa transfer Proliga 2026 juga dihebohkan dengan kedatangan Malwina Smarzek ke Popsivo Polwan untuk menggantikan Bethania de la Cruz.
Kehadiran Malwina menarik perhatian berkat rekam jejaknya yang mentereng, baik di level klub maupun bersama tim nasional Polandia.
Penggemar pun menantikan duet Malwina dengan Yonkaira Pena (Republik Dominika) yang sejauh ini tampil impresif bersama tim milik Kepolisian RI itu.
Kehebohan lainnya terjadi saat Jakarta Electric PLN Mobile mau menebus Kara Bajema untuk menggantikan Celeste Plak (Belanda).
Mantan pemain Jakarta BIN itu dikabarkan memiliki nilai kontrak besar saat memperkuat Pallavolo Scandicci (Italia) dan Goztepe S.K. (Turki).
Perkembangan terkini bursa transfer tim voli putri menjelang tampil di final four Proliga 2026, Kamis (2/4) mendatang
