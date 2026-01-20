Bursa Transfer: Semen Padang Pamer Sayap Baru dari Borneo FC
Selasa, 20 Januari 2026 – 17:50 WIB
jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC akhirnya memamerkan pemain sayap baru mereka, yakni Maicon Souza.
Maicon sebelumnya bermain di Borneo FC di putaran pertama Super League musim ini.
"Borneo FC Samarinda dan Maicon sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama untuk musim 2025/2026, Terima kasih dan semoga sukses di perjalanan karier berikutnya," bunyi pernyataan pihak Borneo FC di Instagram.
Transfermarkt menyebut kepindahan Maicon dari Borneo FC ke Semen Padang bebas transfer.
Baca Juga:
Maicon, 29 tahun, mengaku bisa bermain sebagai sayap kanan atau sayap kiri.
Saat ditanya klub favoritnya, Maicon menjawab dengan cepat; Padang (Semen Padang). (ig/jpnn)
Semen Padang kini memiliki pemain yang mengaku bisa bermain di sayap kanan atau sayap kiri.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Di Tengah Awan Duka, Arema FC Resmi Perkenalkan Gustavo Franca
- Persib Dikaitkan dengan Mantan Bek PSG, Bagaimana Dewangga?
- Dari PSG ke Liga Indonesia, Layvin Kurzawa Kian Dekat Menuju Persib Bandung?
- Bursa Transfer Super League: Klub Milik Polri Tambah Daya Dobrak
- Bursa Transfer: Malut United Dapat Gelandang Serang Brasil
- Persib Bandung di Puncak, Eliano Reijnders Pasang Peringatan, Ada Apa?