Bursa Transfer Super League: Klub Milik Polri Tambah Daya Dobrak

jpnn.com - JAKARTA - Aktivitas klub Polri, Bhayangkara Presisi Lampung FC pada bursa transfer pertengahan musim Super League ini tampak fokus pada lini depan; penyerang.

Tim berjuluk The Guardian sudah mengumumkan menambah kekuatan dengan mendatangkan tiga pemain asing bernaluri menyerang.

Bhayangkara FC sudah mengumumkan merekrut dua pemain berposisi winger, yakni Moussa Sidibe dan Privat Mbarga, setelah memperkenalkan striker Henry Doumbia.

Dua winger tadi bukan nama yang asing di kancah sepak bola Indonesia. Keduanya sudah punya pengalaman bermain di Liga Indonesia.

Privat Mbarga didatangkan dari Dewa United FC dengan status pinjaman. Sebelumnya dia bermain untuk Bali United FC.

Moussa Sidibe didatangkan dari tim elite Malaysia, Johor Darul Ta’zim, sebelumnya adalah andalan tim Persis Solo selama dua musim, yakni 2023/24 dan 2024/25.

Henry Doumbia terakhir memperkuat tim Liga Super Malaysia, PDRM FC di musim 2025/26 dengan menyumbang empat gol dari total tujuh laga yang dijalaninya. Sebelumnya dia sempat tercatat bermain di liga Libya, Liga Uni Emirat Arab hingga Liga Tailan.

"Kedatangan tiga pemain dengan naluri menyerang ini tentunya diharapkan untuk dapat lebih mempertajam daya dobrak Bhayangkara FC," kupasan awak ILeague.