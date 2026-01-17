menu
Bursa Transfer Super League Memakan Korban
Super League. Foto: borneofcid

jpnn.com - JAKARTA - Putaran kedua Super League pasti lebih sengit ketimbang 17 pekan sebelumnya.

Itu lantaran nyaris seluruh kontestan bergerak di lantai bursa transfer pertengahan musim.

Klub sudah tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dibuang demi 17 pertandingan berikutnya.

Ada pemain yang pindah dengan skema peminjaman, dijual, diputus kontrak, dan lain-lain.

Semen Padang yang cuci gudang, membongkar hampir seluruh pemain, pun mulai memamerkan pemain-pemain asing barunya.

Kazaki Nakagawa dan Boubakary Diarra tampak sudah mulai berlatih di tim berjuluk Kabau Sirah.

Semen Padang yang cuci gudang di bursa transfer pertengahan musim Super League ini, memamerkan pemain baru.

