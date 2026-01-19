menu
Bursa Transfer Super League Memanas: Layvin Kurzawa Masuk Radar Persib Bandung?

Bursa Transfer Super League Memanas: Layvin Kurzawa Masuk Radar Persib Bandung?
Layvin Kurzawa digosipkan sedang menjalin komunikasi dengan Persib Bandung. Foto: REUTERS/Stephane Mahe.

jpnn.com - Persib Bandung kembali diterpa rumor besar pada bursa transfer paruh musim 2025/26.

Kali ini, Maung Bandung dikaitkan dengan bek kiri asal Prancis, Layvin Kurzawa.

Nama eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mencuat setelah muncul kabar adanya komunikasi awal antara Kurzawa dan manajemen Persib.

Layvin Kurzawa Masuk Radar Persib Bandung?

Rumor tersebut pertama kali diungkapkan jurnalis Prancis Sebastian Denis melalui akun media sosial X.

"Agen bebas, Layvin Kurzawa sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan klub Indonesia, Persib Bandung," tulis Denis, dikutip JPNN, Senin (19/1/2026).

Denis juga menyebut Persib sebagai salah satu klub paling populer di Asia yang saat ini berhasil lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Two.

Profil Layvin Kurzawa

Layvin Kurzawa bukan nama asing di sepak bola Eropa. Bek kiri berusia 33 tahun itu dikenal sebagai full-back modern dengan karakter menyerang yang kuat serta cukup produktif membantu lini depan.

Karier profesional Kurzawa dimulai bersama AS Monaco. Penampilan impresifnya kemudian membuat PSG merekrutnya pada 2015.

Persib Bandung dirumorkan sedang bernegosiasi dengan eks pemain PSG, Layvin Kurzawa.

