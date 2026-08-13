menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bursa Transfer: Tinggalkan Napoli, Romelu Lukaku Gabung Fenerbahce

Bursa Transfer: Tinggalkan Napoli, Romelu Lukaku Gabung Fenerbahce

Bursa Transfer: Tinggalkan Napoli, Romelu Lukaku Gabung Fenerbahce
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Striker Belgia Romelu Lukaku. Foto: sempreinter

jpnn.com - JAKARTA - Stikert Belgia Romelu Lukaku meninggalkan Napoli dan bergabung dengan klub Turki Fenerbahce pada bursa transfer musim panas ini.

Fenerbahce tidak mengungkapkan nilai transfer Lukaku.

Namun, media Italia melaporkan klub Turki itu membayar 6 juta euro atau sekitar Rp 110 miliar, ditambah bonus berdasarkan performa untuk mendatangkan mantan penyerang Chelsea, Manchester United, dan Inter Milan tersebut.

Baca Juga:

“Romelu Lukaku adalah pemain Fenerbahce. Selamat datang Big Rom," tulis Fenerbahce melalui akun media sosial mereka, Rabu (12/8).

Lukaku menyatakan sebuah kehormatan bisa bergabung dengan klub asal Istanbul, Turki, itu.

“Merupakan sebuah kehormatan dan keistimewaan bagi saya bisa bergabung dengan klub ini, klub dengan sejarah yang luar biasa,” kata Lukaku.

Baca Juga:

Sebelumnya, Lukaku memperkuat Napoli.

Dia turut membantu klub menjuarai Seria A musim 2024/25.

Penyerang Timnas Belgia Romelu Lukaku resmi bergabung dengan Fenerbahce setelah meninggalkan Napoli.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI