Bursa Transfer: Tinggalkan Napoli, Romelu Lukaku Gabung Fenerbahce

jpnn.com - JAKARTA - Stikert Belgia Romelu Lukaku meninggalkan Napoli dan bergabung dengan klub Turki Fenerbahce pada bursa transfer musim panas ini.

Fenerbahce tidak mengungkapkan nilai transfer Lukaku.

Namun, media Italia melaporkan klub Turki itu membayar 6 juta euro atau sekitar Rp 110 miliar, ditambah bonus berdasarkan performa untuk mendatangkan mantan penyerang Chelsea, Manchester United, dan Inter Milan tersebut.

“Romelu Lukaku adalah pemain Fenerbahce. Selamat datang Big Rom," tulis Fenerbahce melalui akun media sosial mereka, Rabu (12/8).

Lukaku menyatakan sebuah kehormatan bisa bergabung dengan klub asal Istanbul, Turki, itu.

“Merupakan sebuah kehormatan dan keistimewaan bagi saya bisa bergabung dengan klub ini, klub dengan sejarah yang luar biasa,” kata Lukaku.

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Sebelumnya, Lukaku memperkuat Napoli.

Dia turut membantu klub menjuarai Seria A musim 2024/25.