Bursa Transfer: Vico Dipinjam Dewa United, Fajar Fathur Rahman Konon ke Persija

jpnn.com - TANGERANG - Dewa United merekrut gelandang Brasil, Vinicius Duarte a.k.a Vico dengan skema peminjaman dari Malut United.

Vico akan membela Dewa United mulai putaran kedua hingga akhir musim Super League 2025/2026.

“Bergabung dengan Dewa United membuat saya langsung merasakan atmosfer berprestasi yang tinggi. Sejak hari pertama, saya melihat klub yang sangat terorganisasi, memiliki struktur modern, didukung oleh para profesional yang sangat kompeten, serta mentalitas yang jelas untuk meraih kemenangan," ujarnya.

Menatap paruh kedua musim, pemain yang mendapat nomor punggung tujuh di Dewa United ini juga menilai kepindahannya hadir pada momentum yang tepat.

"Saya percaya ini adalah momen yang tepat karena saya datang dengan kedewasaan yang lebih matang, berbekal pengalaman bermain di sepak bola Indonesia, serta pemahaman yang lebih baik mengenai liga, lawan, dan ritme kompetisi," tuturnya.

"Selain itu, gaya bermain Dewa United sangat sesuai dengan karakter permainan saya, yaitu penguasaan bola, permainan kolektif, pergerakan tanpa bola yang dinamis, serta kombinasi cepat," katanya.

Sementara itu, lantai bursa transfer pemain pertengahan musim Super League sudah panas.

Semen Padang menggebrak dengan membongkar pasukan lamanya, mengganti dengan delapan pemain asing baru.