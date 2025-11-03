Burson Luncurkan Regeneration, Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Pertumbuhan

jpnn.com, JAKARTA - Pemimpin global di bidang komunikasi yang fokus menciptakan nilai bagi klien melalui reputasi Burson hari ini meluncurkan laporan berjudul Regeneration yang menyoroti pentingnya gotong royong dan kolaborasi lintas generasi sebagai aset terbesar untuk kemajuan Indonesia.

Laporan ini mengajak pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat untuk bersatu guna membangun solusi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

“Menuju peringatan seratus tahun kemerdekaan pada 2045, Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan mendesak nan kompleks yang membuatnya ada di persimpangan jalan,” ujar CEO of Burson Indonesia and Head of Innovation & Creative Transformation Burson Asia-Pacific Marianne Admardatine.

“Melalui laporan Regeneration, Burson Indonesia memadukan kompetensi kami terhadap pasar Indonesia dengan insight dari platform AI eksklusif kami untuk memberi perspektif baru dan strategi praktis. Upaya ini kami lakukan untuk mendukung Indonesia mengakselerasi kemajuan dan meningkatkan reputasinya secara global,” katanya.

Regeneration disusun berdasarkan empat pilar utama yang membentuk masa depan Indonesia, yaitu lingkungan, ekonomi, teknologi, dan kepemimpinan.

Setiap pilar mencerminkan tantangan dan peluang yang saling terkait di negara ini.

? Kebutuhan akan ketahanan lingkungan: 80% responden mengaku bahwa faktor yang nyata dan terukur, seperti udara dan air bersih serta kesehatan masyarakat, lebih memengaruhi kesadaran akan kualitas lingkungan ketimbang komitmen perubahan iklim yang sering dianggap abstrak.

? Peran penting bisnis dalam pembangunan ekonomi: Banyak responden menyadari bahwa bisnis berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional. Mayoritas responden menyatakan bahwa perusahaan perlu menjalankan kegiatan produksi secara berkelanjutan, menciptakan produk yang bisa didaur ulang, serta meminimalkan limbah untuk mendukung perekonomian masa depan.