Buruh di Riau Tolak Upah Murah, Desak UMP 2027 Sesuai Kebutuhan Hidup Layak

jpnn.com, PEKANBARU - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Riau menolak kebijakan upah murah dan mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa dan audiensi di Kantor Gubernur Riau, Kamis (5/11/2026).

Selain persoalan upah, massa buruh juga membawa sejumlah tuntutan terkait pelanggaran hak normatif pekerja yang dinilai masih marak terjadi di Riau.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, perwakilan FSPMI menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Riau dan aparat kepolisian.

Koordinator Lapangan FSPMI Satria Putra mengatakan persoalan kesejahteraan buruh tidak hanya berkaitan dengan besaran upah minimum, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja yang masih diabaikan sejumlah perusahaan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah nasib 10 pekerja proyek jalan tol yang hingga kini belum menerima hak pembayaran mereka.

FSPMI juga mengungkap persoalan ketenagakerjaan di sektor pertambangan dan energi.

Satria menyebutkan terdapat sekitar 200 perusahaan yang beroperasi di bawah naungan Pertamina Hulu Rokan (PHR) di kawasan Minas, dengan laporan pekerja yang belum menerima gaji.