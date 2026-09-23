menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Buruh Siapkan Gelombang Aksi Jika RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Sesuai Harapan

Buruh Siapkan Gelombang Aksi Jika RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Sesuai Harapan

Buruh Siapkan Gelombang Aksi Jika RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Sesuai Harapan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) Johannes Dartha Pakpahan. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kelompok buruh mulai menyiapkan langkah turun ke jalan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan, tidak segera disahkan atau substansinya dinilai belum mengakomodasi kepentingan pekerja.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) Johannes Dartha Pakpahan, mengatakan arah gerakan buruh akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI pada Rabu (23/9).

Menurut Johannes, aksi tersebut dapat melibatkan massa buruh dari berbagai daerah.

Baca Juga:

"Teman-teman yang hadir di sini ada 31 provinsi," kata Johannes di kawasan Jakarta Timur.

Dia mengatakan pola mobilisasi massa masih akan ditentukan dalam rapat.

"Apakah dari daerah ke pusat, atau dari pusat ke daerah, itu yang kami putuskan nanti," ujarnya.

Baca Juga:

Johannes menegaskan, buruh masih menemukan sejumlah persoalan dalam draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah pengaturan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kelompok buruh mulai menyiapkan langkah aksi apabila RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak segera disahkan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI