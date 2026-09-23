Buruh Siapkan Gelombang Aksi Jika RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Tak Sesuai Harapan

jpnn.com, JAKARTA - Kelompok buruh mulai menyiapkan langkah turun ke jalan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan, tidak segera disahkan atau substansinya dinilai belum mengakomodasi kepentingan pekerja.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) Johannes Dartha Pakpahan, mengatakan arah gerakan buruh akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI pada Rabu (23/9).

Menurut Johannes, aksi tersebut dapat melibatkan massa buruh dari berbagai daerah.

"Teman-teman yang hadir di sini ada 31 provinsi," kata Johannes di kawasan Jakarta Timur.

Dia mengatakan pola mobilisasi massa masih akan ditentukan dalam rapat.

"Apakah dari daerah ke pusat, atau dari pusat ke daerah, itu yang kami putuskan nanti," ujarnya.

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Johannes menegaskan, buruh masih menemukan sejumlah persoalan dalam draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah pengaturan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).