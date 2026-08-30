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Burung Biru Menolak Mati, Twitter Bersiap Terbang Kembali

Burung Biru Menolak Mati, Twitter Bersiap Terbang Kembali
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Twitter terbaru. Foto: tangkapan layar laman Twitter.now

jpnn.com - Kabar gembira buat kamu yang rindu riuhnya linimasa masa lalu: Twitter kembali terbang mengudara.

Bukan sebagai fitur di bawah naungan X, melainkan sebagai wadah independen yang siap menantang balik platform milik Elon Musk tersebut.

Kelahiran kembali itu dipelopori oleh Stephen Coates, mantan penasihat hukum Twitter lama.

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Di bawah bendera startup bernama Operation Bluebird, dia dan timnya memutuskan membangkitkan sang burung biru dari tempat sampah sejarah.

Kamu sudah bisa menyapanya lewat laman twitter.now.

Nuansanya terasa begitu familiar. Warna biru khas Twitter kembali dipasang, lengkap dengan logo burung ikonik—meski kali ini tampil dengan sedikit sentuhan bulu ekstra.

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Langkah nekad itu bukan tanpa hambatan. Peluncurannya tetap berjalan di tengah ancaman gugatan merek dagang dari Elon Musk dan X Corp.

Namun, Stephen dan timnya memilih pantang mundur.

Kelahiran kembali Twitter dipelopori oleh Stephen Coates, mantan penasihat hukum Twitter lama.

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