Bus ALS Kecelakaan di Tol Padang-Sicincin Membawa Atlet Asal Sumut, 2 Orang Tewas

jpnn.com - Jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) sedang menangani peristiwa bus ALS kecelakaan di pintu keluar Tol Padang-Sicincin pada Minggu (7/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

"Telah terjadi kecelakaan di kawasan tol Padang-Sicincin malam tadi, sekarang sedang ditangani oleh jajaran Polres Padang Pariaman," kata Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes HM Reza Chairul Akbar Sidiq di Padang, Senin (8/9/2025).

Dia menyebut peristiwa kecelakaan nahas tersebut kini dalam tahap penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh polisi lalu lintas.

Reza menyebutkan pada kecelakaan bus pariwisata dengan nomor polisi BK 7444 UA itu, korban yang meninggal dunia sebanyak dua orang.

Data tersebut masih bersifat sementara karena masih menunggu perkembangan resmi dari kepolisian.

Dua korban yang meninggal dunia diketahui masih berumur 17 tahun dan 11 tahun, keduanya berjenis kelamin laki-laki yang berasal dari Sumatera Utara (Sumut).

Bus tersebut dikabarkan memang membawa rombongan atlet karate dari Sumut untuk mengikuti kejuaraan atau pertandingan di Kota Padang.

Namun nahas, bus tersebut mengalami kecelakaan tunggal ketika melintas di jalan Tol Padang-Sicincin, tepatnya di pintu keluar tol.