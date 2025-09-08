menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Bus ALS Tabrak Pembatas Jalan Tol Padang-Sicincin Lalu Terbalik

Bus ALS Tabrak Pembatas Jalan Tol Padang-Sicincin Lalu Terbalik

Bus ALS Tabrak Pembatas Jalan Tol Padang-Sicincin Lalu Terbalik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kecelakaan bus pariwisata ALS yang terjadi di gerbang keluar tol Padang-Sicincin pada Senin (8/9). ANTARA/HO-PolresPadangpariaman

jpnn.com - Pesonel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Padang Pariaman melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di gerbang keluar tol Padang-Sicincin, tempat bus ALS kecelakaan pada Minggu (7/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

"Pagi ini kami telah melakukan olah TKP di lokasi dalam rangka melakukan penyelidikan," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Padang Pariaman Iptu Rudi Chandra dihubungi dari Padang, Senin (8/9/2025).

Bus ALS Tabrak Pembatas Jalan Tol Padang-Sicincin Lalu TerbalikPetugas Kepolisian menangani peristiwa kecelakaan bus pariwisata ALS yang terjadi di Tol Padang-Sicincin pada Minggu (6/9) sekitar pukul 23.30 WIB. ANTARA/HO-PoldaSumbar

Baca Juga:

Dari proses olah TKP itu, polisi telah mengumpulkan berbagai keterangan serta petunjuk yang diperlukan untuk mengusut peristiwa.

"Kami mengumpulkan berbagai hal yang diperlukan, termasuk menentukan titik pasti terjadinya tabrakan dan titik terbaliknya bus," ujarnya.

Pada dini hari seusai menerima laporan kejadian dari masyarakat, polisi juga telah memulai pengumpulan bahan dan keterangan saksi sebagai respons cepat kepolisian.

Baca Juga:

"Setelah olah TKP pagi ini selanjutnya kami akan menemui para korban yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, para korban adalah penumpang bus," tuturnya.

Iptu Rudi mengungkapkan dalam kecelakaan tersebut dua penumpang yang berasal dari Sumatera Utara (Sumut) meninggal dunia, keduanya masih berusia belasan tahun.

Bus ALS membawa atlet asal Sumut yang kecelakaan di pintu keluar Tol Padang-Sicincin dikabarkan menabrak pembatas jalan lalu terbalik. Dua orang tewas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI