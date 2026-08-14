Bus Bawa Jemaah Umrah Kecelakaan di Nagreg, 1 Orang Meninggal

jpnn.com - BANDUNG - Bus PO Putra RB bernomor polisi B 7858 ZAA yang membawa rombongan jemaah umrah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat dini hari.

Peristiwa itu mengakibat satu orang penumpang meninggal dunia. Korban yang terjepit dalam bus sudah diavekuasi Tim SAR Gabungan.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian Permana mengatakan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 00.25 WIB. Pihaknya menerima informasi kejadian pada pukul 01.55 WIB.

"Setelah menerima informasi kejadian, tim penyelamat Kantor SAR Bandung segera diberangkatkan menuju lokasi untuk mendukung proses evakuasi," katanya di Bandung, Jumat (14/8).

Dia menambahkan satu tim penyelamatan Kantor SAR Bandung diberangkatkan menuju lokasi pada pukul 02.05 WIB.

Setiba di lokasi, tim bersama unsur SAR gabungan langsung melakukan evakuasi terhadap korban yang terjepit di dalam bus.

Dia menambahkan bahwa pada pukul 03.00 WIB, petugas berhasil mengevakuasi korban bernama Lilis Sugesti (52) yang sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban kemudian dibawa ke RSUD Cicalengka untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.