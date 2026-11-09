Bus Bobotoh Dilempari Batu dan Batako Seusai Away di Semarang, Persib Buka Suara

jpnn.com, BANDUNG - Insiden penyerangan suporter sepak bola kembali terjadi. Rombongan Bobotoh--suporter Persib--yang baru pulang menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Java United FC di Stadion Jatidiri, Semarang, diserang oleh puluhan orang pada Minggu (8/11/2026).

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak kaca-kaca bus pecah karena dilempari batu hingga batako.

PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa rombongan Bobotoh tersebut.

Deputy CEO PT PBB Adhitia Putra Herawan menyampaikan simpati kepada seluruh Bobotoh yang terdampak.

Menurutnya, para pendukung yang datang untuk memberikan dukungan kepada tim berhak menjalankan perjalanan dengan aman hingga kembali ke rumah.

"Kami sangat prihatin atas insiden ini. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Persib, dan sudah seharusnya setiap suporter dapat melakukan perjalanan serta kembali ke rumah dengan aman,: kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (9/11).

Pihaknya menyayangkan terjadinya tindakan yang membahayakan rombongan tersebut. Adhitia menegaskan bahwa rivalitas merupakan bagian dari sepak bola, tetapi tidak boleh melampaui nilai kemanusiaan.

"Perbedaan warna dan dukungan tidak boleh menghilangkan rasa saling menghormati. Sepak bola seharusnya menjadi ruang yang menghadirkan semangat dan kebersamaan, bukan sebaliknya," ucap dia.