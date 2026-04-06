Bus Damri Kecelakaan Tunggal, Seorang Penumpang Tewas

Masyarakat berusaha mengevakuasi para penumpang bis Damri yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan jurusan Sintang-Pontianak, di Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Minggu (5/4/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - Peronel Satuan Lalu Lintas (Lantas) Polres Sanggau menyebut satu orang tewas dan penumpang lainnya luka-luka akibat kecelakaan bus Damri jurusan Sintang-Pontianak di wilayah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Minggu (5/4).

"Satu orang penumpang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal yang melibatkan bus milik Perum DAMRI pada rute Sintang–Pontianak di wilayah Kabupaten Sanggau, siang tadi," kata Kasat Lantas Polres Sanggau Iptu Andiet Tri Hatmojo di Sangau.

Kecelakaan tunggal tersebut terjadi di jalan penurunan di Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, sekitar pukul 13.50 WIB.

Selain satu korban meninggal, sejumlah penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan yang saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat.

Iptu Andiet mengatakan kecelakaan tersebut diduga terjadi akibat pergerakan kendaraan itu kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun dan berbelok.

"Diduga sementara rem tidak berfungsi optimal, sehingga kendaraan kehilangan kendali di jalan menurun dan terjadi kecelakaan tunggal," kata Andiet.

Sebelum kejadian tersebut, pengemudi mengaku telah mengemudikan kendaraan secara hati-hati karena menyadari adanya kendala pada sistem pengereman.

Setibanya di lokasi yang merupakan turunan curam dan tikungan ke kanan, kendaraan oleng ke kiri.

