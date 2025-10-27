Bus Damri Tabrak Pohon di Bandung, Sopir Sempat Terjepit
BANDUNG - Bus Damri berpelat nomor D 7702 AP trayek Leuwipanjang menabrak pohon di Jalan Setiabudi Nomor 90, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (27/10), sekitar pukul 17.25 WIB.
Sopir bus bahkan sempat terjepit di bangku kemudi, dan dievakusi petugas gabungan dalam kondisi selamat.
Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Advent untuk pemeriksaan kesehatan lebih lanjut.
“Korban sudah dievakuasi, selamat. Korban alami syok,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana dalam keterangannya.
Fiekry memastikan bahwa kejadian ini murni kecelakaan lalu lintas tunggal.
Dia menegaskan tidak ada kendaraan lain terlibat kecelakaan.
Fiekry mengatakan bahwa dari dugaan sementara, sopir kurang konsentrasi hingga microsleep saat mengemudikan bus.
