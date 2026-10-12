Bus EPA Persib U-18 Diserang di Rest Area Batang, Media Officer Jadi Korban Kekerasan

jpnn.com, JAKARTA - Rombongan Elite Pro Academy (EPA) U-18 Persib Bandung mengalami kekerasan di Rest Area KM 360 Batang, Jawa Tengah. Bus yang membawa rombongan tim muda Maung Bandung dilaporkan menjadi sasaran penyerangan, sementara seorang media officer mengalami kekerasan fisik.

Peristiwa yang terjadi pada Minggu (11/10/2026) malam itu diduga melibatkan sekelompok orang dari rombongan suporter Persija Jakarta yang tengah dalam perjalanan pulang setelah mendukung tim kesayangannya bertanding di Yogyakarta.

Meski demikian, identitas para pelaku masih perlu dipastikan melalui penyelidikan kepolisian.

Persib Bandung pun langsung mengambil sikap. Manajemen memprioritaskan keselamatan personel yang terdampak sekaligus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menangani insiden tersebut.

Berdasarkan keterangan Persib, penyerangan terjadi sekitar pukul 21.30 WIB ketika rombongan EPA U-18 sedang dalam perjalanan kembali ke Bandung seusai menjalani agenda pertandingan melawan Garuda United di Solo.

Dalam perjalanan tersebut, rombongan Persib berpapasan dengan kelompok suporter Persija. Situasi kemudian dilaporkan berujung pada penyerangan terhadap bus yang membawa tim muda Persib.

Akibat kejadian itu, sejumlah kaca bus dilaporkan pecah. Tak hanya mengalami kerusakan kendaraan, rombongan juga kehilangan sejumlah koper milik ofisial dan anggota tim yang diduga dijarah oleh pelaku.

Insiden tersebut turut menimpa Pandu Persada media officer Persib untuk EPA dan Ridwan dari Akademi Persib.