Bus Jemaah Umrah Indonesia Terbakar di Dekat Madinah, Begini Kronologinya

Kementerian Haji dan Umrah melalui KUH menyampaikan kronologi bus jemaah umrah Indonesia yang terbakar di dekat Madinah pada Kamis (26/3).

jpnn.com, JAKARTA - Sebuah bus yang mengangkut jemaah umrah asal Indonesia terbakar dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah, Kamis (26/3).

Insiden terjadi sekitar 50 kilometer sebelum memasuki Kota Madinah, tepatnya setelah melewati pos pemeriksaan terakhir.

Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH) M. Ilham Effendy memastikan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

“Alhamdulillah semua jemaah berjumlah 24 orang selamat. Sopir sigap menghentikan bus dan langsung meminta jemaah turun saat muncul tanda-tanda gangguan,” kata Ilham, Sabtu (28/3).

Meski sempat membuat tegang, seluruh jemaah berhasil diamankan dan segera dievakuasi menggunakan bus pengganti.

Saat ini, lanjutnya, jemaah sudah berada di Madinah, beristirahat dengan baik, dan dalam kondisi yang stabil.

Pihak Kantor Urusan Haji (KUH) terus berkomunikasi dengan pendamping jemaah dan pihak muassasah untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui KUH juga tengah mengupayakan koordinasi dengan pihak terkait agar jemaah mendapatkan perhatian dan dukungan, termasuk terkait penggantian atas barang bawaan yang terdampak.

