Bus MGI Terpental Setelah Menabrak Median di Tol Cipularang, Lihat!

jpnn.com - Sebuah bus MGI mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di ruas Tol Cipularang arah Bandung menuju Jakarta pada Sabtu (13/6/2026) pagi.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.35 WIB di KM 100.700 jalur B Tol Cipularang.

Bus bernomor polisi D 7806 AP yang dikemudikan Dian Farid (43), dilaporkan menabrak median jalan hingga akhirnya berhenti di atas median tengah.

Kepala Induk PJR Cipularang, Kompol Joko Prihantono mengatakan, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut.

"Korban nihil. Pengemudi selamat dan tidak ada penumpang yang mengalami luka akibat kecelakaan tersebut," kata Joko dalam keterangannya.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan pengemudi, kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah Bandung menuju Jakarta di lajur satu.

Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan yang berada di depan bus disebut mengurangi kecepatan secara mendadak.

Pengemudi kemudian berupaya menghindari kendaraan tersebut dengan membanting kemudi ke kiri. Namun, bus justru menabrak median luar.