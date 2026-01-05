menu
Bus Pariwisata Asal Lampung Terbakar Saat Melintas di Jalur Jakarta Menuju Cikampek
Sebuah bus wisata asal Metro, Lampung, terbakar dari arah Jakarta menuju Cikampek sekitar pukul 17.35 WIB, Senin (5/1/2026). ANTARA/HO-PJR Tol Cikampek.

jpnn.com, JAKARTA - Bus pariwisata asal Metro, Lampung, yang melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek terbakar di KM 06A sekitar pukul 17.35 WIB.

Kepala Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Cikampek Kompol Sandy Titah Nugraha mengatakan bus tersebut terbakar di KM 06A.

"Setiba di TKP (tempat kejadian perkara) KM 06A, pengemudi melihat asap di samping body belakang mobil sebelah kanan. Selanjutnya, pengemudi menghentikan kendaraannya," kata Sandy saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan petugas PJR Cikampek yang sedang patroli kemudian segera mendatangi bus tersebut dan membantu mengamankan lokasi serta menolong sopir.

"Tim Patroli telah mengevakuasi 34 penumpang ke tempat aman, mengingat api semakin cepat membesar," ujar Sandy.

Berdasarkan keterangan sopir, kata dia, api berasal dari korsleting sound system.

"Mobil berasal dari Metro Lampung dan hendak ziarah ke Makam Wali Songo," ungkap Sandy.

Dari video yang diterima ANTARA, bus terlihat terbakar hebat di bahu jalan, dan sejumlah petugas berusaha memadamkan api tersebut. Sejumlah penumpang juga nampak telah dievakuasi.

