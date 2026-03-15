Bus Pariwisata Selokaton Hangus Terbakar di Tol Cipali

jpnn.com, SUBANG - Bus pariwisata Selokaton hangus terbakar di KM 95+100 jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) arah Jakarta, Minggu sore. Penyebab terbakarnya bus Selokaton diduga akibat korsleting listrik.

Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, dalam keterangannya di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu, menyampaikan setelah menerima informasi insiden itu petugas langsung turun ke lapangan untuk melakukan penanganan.

Berdasarkan keterangan dari kru Bus Pariwisata Selokaton, insiden diduga bermula saat kendaraan yang sedang melintas tiba-tiba mengeluarkan asap serta api dari bagian mesin.

"Api diduga berasal dari hubungan arus pendek (korsleting) listrik," katanya.

Menyadari ada hal yang tidak beres, pengemudi kemudian menepikan kendaraan ke bahu luar sebelum api membesar.

Petugas patroli Astra Tol Cipali yang menerima laporan insiden kebakaran itu langsung menuju lokasi kejadian setelah menerima informasi pada pukul 16.54 WIB.

Petugas tiba di lokasi mulai pukul 17.01 WIB untuk melakukan pengamanan jalur, disusul dengan kedatangan dua unit armada Pemadam Kebakaran Subang pada pukul 17.20 WIB guna melakukan proses pemadaman.

Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu. Karena saat terjadi insiden kebakaran, bus dalam kondisi kosong tanpa penumpang. Namun arus lalu lintas di ruas Tol Cipali sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang.