Bus Pariwisata Tersangkut Kabel Menjuntai, 2 PJU dan Tiang Listrik di Bandung Ambruk

jpnn.com, BANDUNG - Dua penerangan jalan umum (PJU) dan satu tiang listrik di perempatan Taman Pramuka, Kota Bandung, ambruk, pada Selasa (24/3/2026) siang.

Ambruknya PJU ini disebabkan bus Jackal Holiday yang tersangkut kabel menjuntai di lokasi tersebut.

"Kejadiannya tiba-tiba, ketika tersangkut (kabel), PJU pun ambruk dan kondisi arus lalu lintas sedang biasa saja," kata Kondektur bus, Agung, di lokasi kejadian.

Kata Agung, dirinya hendak menjemput rombongan di wilayah Dipatiukur menuju arah Jakarta.

Arus lalu lintas pun masih bisa ditangani dengan kehadiran petugas polisi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menuturkan, pihaknya meminta ganti rugi kepada PO bus, pascarobohnya dua PJU dan tiang listrik.

"Setiap sarana dan prasarana jalan (rusak) yang dilakukan dengan sengaja harus ditindaklanjuti ganti rugi. Kami sedang berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Bandung," kata Rasdian.

Penanganan evakuasi PJU yang roboh itu pun dilakukan petugas gabungan dari Damkarmatan Kota Bandung, Dishub, kepolisian, TNI, hingga PLN.(mcr27/jpnn)